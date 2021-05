Məşhur youtuber Ceyhun Əsədov vəfat edib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, o, bu gün dünyasını dəyişib. Bu barədə mərhumun yaxınları mediaya məlumat veriblər.

Qeyd edək ki, 37 yaşlı tanınmış youtuber beyin qansızması diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilmiş və əməliyyat olunmuşdu. Son günlər isə doğulduğu Tovuz rayonunda müalicəsini davam etdirirdi. O, bir çox məşhur müğənninin youtube kanalını idarə edirdi.

