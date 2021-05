“Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin demarkasiya aparılmamış hissəsində gərginliyin artması barədə xəbərləri diqqətlə izləyirik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Prays özünün "twitter" hesabında yazıb.

“Tərəflər arasında ünsiyyətin davam etdiyini başa düşürük, vəziyyətlə bağlı təmkinli olmağa çağırırıq”- deyə, N.Prays bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.