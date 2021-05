Gürcüstanda koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə tətbiq olunan bəzi məhdudiyyətlər ləğv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gündən ölkədə məktəblər və uşaq bağçaları fəaliyyətini bərpa edib. Bundan başqa, ictimai nəqliyyatın hərəkətinə tətbiq edilən məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb.



Bu gün, həmçinin ölkənin bir sıra dövlət əhəmiyyətli idarələrində tətil başa çatıb. Lakin keçən il noyabrın 28-dən tətbiq olunan komendant saatı hələ də qüvvədə qalır.

