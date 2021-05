Müğənni Rəqsanə İsmayılovadan xəbər var.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni sosial media hesabında yeni görüntülərini paylaşıb. Həmin görüntülərdəki kişi Rəqsanənin həyat yoldaşıdır.

Onların səmimi görüntüləri izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb.

