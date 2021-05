Şuşanın icra başçısı Bayram Səfərov Cıdır düzündə keçirilən "Xarıbülbül” musiqi festivalı zamanı yuxuya gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə unikal.org saytı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, ictimai-siyasi şəxslərin iştirak etdiyi tədbirdə Bayram Səfərovun yatması qonaqlar tərəfindən müsbət qarşılanmayıb.

