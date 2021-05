Futbol üzrə İspaniya La Liqasında 36-cı tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sonuncu oyun günündə üç qarşılaşma keçirilib.

“Valyadolid” doğma meydanda “Vilyarreal”a iki cavabsız qolla məğlub olub. “Eybar” – “Betis” matçında isə qalib müəyyənləşməyib.

Madrid “Real”ı bu turda səfərdə “Qranada” ilə qarşılaşıb. Çempionluq uğrunda mübarizə aparan “kral klubu” səfərdə darmadağınla qalib gəlib və “Barselona”nı geridə qoyaraq ikinci pilləyə yüksəlib.

İspaniya La Liqası

36-cı tur

13 may

Valyadolid – Vilyarreal 0:2

Qol: Moreno, 68. Kapue, 90+1.

Eybar – Betis 1:1

Qol: Enrix, 83 – Quardado, 4.

Qranada – Real 1:4

Qol: Molina, 71 – Modriç, 17. Rodriqo, 45+1. Odriosola, 75. Benzema, 76.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.