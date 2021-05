Bu həftə "Tesla Motors"un baş direktoru, məşhur milyarder İlon Maskın sərvəti 20 milyard dollardan çox azalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Forbes" jurnalı xəbər yayıb.

Nəşrin məlumatına görə, Maskın sərvəti bu həftə 20,5 milyard azalaraq 145,5 milyard dollara düşüb. "Tesla"nın səhmlərinin həftənin əvvəlindən cümə axşamına kimi 15 faiz azaldığı deyilir. Eyni zamanda, "Tesla" rəhbəri hələ də "Forbes"in ən varlı adamlar siyahısında üçüncü yerdə qərarlaşıb. (azvision.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.