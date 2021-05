Çiyələk alarkən mütləq bunlara diqqət edin

Dadlı və ətirli çiyələk həmçinin çox faydalı və müalicəvi giləmeyvədir.

Bol miqdarda dəmir və fosfora malik çiyələyin tərkibi A, B, C və K vitaminləri baxımından da olduqca zəngindir. Bu giləmeyvə növü güclü antioksidant xüsusiyyətə malikdir və immuniteti gücləndirir.

Metbuat.az Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin apardığı araşdırmalara istinadən xəbər verir ki, çiyələyin faydaları ilə yanaşı, düzgün istifadə olunmayanda onun insan orqanizminə zərərli təsirləri də olur. Düzgün şəraitdə saxlanılmayan çiyələyin yeyilməsi insan sağlamlığı üçün təhlükə yarada, hətta ağır qida zəhərlənmələrinə də yol aça bilər. Belə zəhərlənmələrin qarşını almaq üçün aşağıda sadalanan xüsusları nəzərə almaq lazımdır:

• Çiyələyin mövsümündə yeyilməsinə diqqət edilməlidir, çünki mövsümündən əvvəl istixana şəraitində meyvələrin yetişdirilməsində insan orqanizminə mənfi təsir edən kimyəvi maddələrdən istifadə oluna bilir;

• Çiyələk yeyilməzdən əvvəl mütləq yaxşıca yuyulmalıdır;

• Çiyələyin saplağı giləmeyvədən ayrılmalıdır;

• Əgər çiyələkdən turş qoxu gəlirsə və dili qıcıqlandırırsa, belə məhsul yeyilmədən atılmalıdır;

• İsti havada çiyələk daha tez xarab olduğu üçün bu məhsul mütləq soyuducuda saxlanılmalıdır. İstehlakçı çiyələyin düzgün qaydada saxlanılmasından əmin olduqdan sonra onu yeməlidir;

• Çiyələk alarkən qırmızı rəngli və kiçik ölçülü meyvələrə üstünlük verilməlidir;

• Antisanitar şəraitdə satılan çiyələklərdən istifadə təhlükəlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.