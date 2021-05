Rusiya ordusu Qəzza zolağına girir? - Putindən ŞOK

Rusiya prezidenti Vladimir Putinin İsrail-Fələstin münaqişəsi barədə dedikləri böyük müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Putin, İsrail və Fələstin arasındakı gərginliyin Rusiyanı birbaşa maraqlandırdığını bildirib:

“İsrail və Fələstin arasında artan toqquşmaları nəzərdə tuturam. Bu sərhədlərimizin lap yaxınlığında baş verir və Rusiyanın təhlükəsizliyini yaxından maraqlandırır”.

Qeyd edək ki, Qəzza zolağı Rusiya sərhədlərindən minlərlə kilometr məsafədə yerləşir. Lakin, Qəzza zolağına yaxın məsafədə yerləşən Suriyada Rusiya qoşunları var.

