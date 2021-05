Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva özünün instaqram səhifəsində Qarabağdan növbəti paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Birinci vitse-prezident özünün sosial şəbəkəsində video paylaşaraq "Doğma Qarabağın rəngləri və səsləri" deyə yazıb.

