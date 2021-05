İsrail hökuməti Fələstin məsələsində danışıqlara və kompromisə hazırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsrailin Rusiyadakı səfirliyindən belə açıqlama verilib. Açıqlamaya görə, İsrail Həmas ilə davam edən gərginliyi aradan qaldırmaq və bölgəyə nəzarəti davam etdirmək üçün ABŞ-dan əlavə hərbi dəstək almayacaq.

Anar Türkeş / Metbuat.az

