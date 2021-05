Rusiyanın Nazirlər Kabineti dost olmayan dövlətlərin siyahısını təsdiq edib

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Rusiya ilə dost olmayan ölkələr sırasına ABŞ və Çexiya Respublikası daxil edilib.

Sənədə əsasən, Çexiyanın diplomatik missiyaları Rusiyanın 19 fiziki şəxsi ilə əmək müqavilələri imzalaya bilər, ABŞ isə heç kimlə.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.