Türkiyədə iki qadın mənzildən 10 min lirə dəyərində zinət əşyaları oğurlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onların kimliyi ev sahibinin otaqlara yerləşdirdiyi gizli kameraların qeydləri əsasında müəyyən edilib. Polis görüntüləri izləyərək hər iki qadının kimliyini müəyyən edib. Onlardan biri həbs edilib. Digərinin axtarışları davam edir. Ələ keçirilən zinət əşyaları isə hələlik tapılmayıb.

Qadınların bölgədə oxşar əməllər törətdiyi güman edilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

