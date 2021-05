Suriya ərazisindən İsrailə üç raket buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Müdafiə Ordusunun mətbuat xidməti açıqlama yayıb.

Qeyd edilir ki, mərmilərdən biri elə Suriya Ərəb Respublikasının öz ərazisinə düşüb.

