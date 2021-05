AVRO-2020-nin Bakıdakı oyunlarının biletləri satışda

Bu gündən etibarən AVRO-2020-nin Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək oyunlarının biletləri satışa çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın rəsmi saytı məlumat yayıb.

Biletlərin qiymətləri 60, 150 və 250 manatdır.

Satış məntəqələri isə bunlardır:

Biletləri, eyni zamanda, http://www.iticket.az/2020 keçidi vasitəsilə də almaq mümkündür.

AVRO-2020-nin Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək oyunların təqvimini:

A qrupu

12 iyun, saat 17:00

Uels – İsveçrə

16 iyun, saat 20:00

Türkiyə - Uels

20 iyun, saat 20:00

Türkiyə - İsveçrə

1/4 final mərhələsi

3 iyul, saat 20:00

AVRO-2020 ilə bağlı ən son yeniliklərdən dərhal xəbərdar olmaq üçün aşağıda göstərilmiş keçidlərdən istifadə etməklə UEFA-nın xüsusi tətbiqini yükləyə bilərsiniz:

İOS istifadəçiləri üçün:

https://apps.apple.com/az/app/

Android istifadəçiləri üçün:

https://play.google.com/store/apps/

