Ərdoğan və Putinin hansı addımı Makronu HİDDƏTLƏNDİRDİ? - Fransanın Ermənistana dəstəyində ƏSAS SƏBƏB

"Baş verən prosesləri araşdırıb və analiz edərkən Fransanın Azərbaycana qarşı atdığı addımların arxasında bəzi amillərin dayandığını görmək mümkündür. Bunların sırasında həm daxili, həm də xarici amillər var".

Bu açıqlamanı Metbuat.az-a politoloq Samir Hümbətov edib. Siyasi şərhçi deyir ki, məsələni Fransanın daxili amilləri ilə əlaqələndirsək, əsas diqqəti çəkən məsələ Fransa daxilində baş verən proseslərlə əlaqəlidir.

"Burada əsas qeyd ediləcək məsələlər sırasında Sarı jiletlilərdən sonra koronavirus pandemiyasının yaratdığı çətinliklərlə və s. məsələlərlə əlaqədar olaraq 14 və 21 aprel tarixlərində Fransada fərqli qruplara aid olan ordu daxilindəki generalların hökumətə verdiyi sərt xəbərdarlıqlar xüsusi yer tutur. Hesab edirəm ki, Emmanuel Makron hökuməti bu tip manipulyasiyalar etməklə cəmiyyətin fikrini əsas məsələlərdən yayındırmağa çalışır.

Digər məsələ Fransada formalaşmış erməni lobbisinin dəstəyi ilə bağlıdır. Heç kəs üçün sirr deyil ki, erməni lobbisi Fransada ciddi sosial, siyasi və iqtisadi bazaya malikdir. Erməni lobbisi Fransada hökumətə ciddi təsir etmək imkanına malikdir. Həmçinin erməni lobbisi Fransada mediaya ciddi nəzarət mexanizimlərinə malikdir. Məhz buna görə də zaman-zaman Fransa mətbuatında həm Azərbaycana, həm də qardaş Türkiyəyə qarşı əks-təbliğat fikirləri yer almaqdadır".

Samir Hümbətov bildirdi ki, xarici amillərə gəlincə, burda da bir neçə səbəbi qeyd etmək mümkündür. Bu səbəblər sırasında II Qarabağ savaşından sonra Türkiyə və Rusiyanın vəziyyəti öz nəzarətlərinə götürməsindən sonra ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin, daha dəqiq desək Fransa və ABŞ-ın oyundan kənarda qalmasını qeyd etmək olar.

"Digər məsələ isə hər keçən gün regionda güclənərək regional gücdən qlobal gücə çevrilən Türkiyənin Azərbaycanla dost və qardaş dövlət olması, nəticədə Azərbaycanın hər zaman Türkiyəyə daha çox etibar etməsidir. Təbii ki, qeyd ediləcək xeyli məsələlər var ki, Fransanın yalnızca Azərbaycana deyil, eyni zamanda Türkiyəyə qarşı aqressiv münasibət göstərməsinə səbəb olur. Azərbaycan Fransa ilə birgə Avropa Şurasının üzvüdür. Şübhə etmirəm ki, erməni lobbisi əlində əsirə çevrilən Fransa hökuməti və Fransa cəmiyyəti bundan sonra da Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı hər zaman mənfi münasibətdə olacaq. Təbii ki, siyasi proseslər daima dəyişir. Qarşıdakı zamanda proseslərin gedişatı vəziyyəti daha yaxşı anlamağa imkan verəcək".

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

