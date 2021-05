Müğənni Kərim Abbasov Operativ Qərargahı tənqid edib.

Metbuat.az "axşam.az"a istinadən xəbər verir ki, işləmək üçün Rusiyaya gedən sənətçi pandemiya ərəfəsində tədbiq edilən qapanmalardan gileylənib.



"2 min insan xəstələnir deyə Operativ Qərargah 10 milyon insanı bədbəxt edib. Sizin ucbatınızdan hər kəs ölkəni tərk edir",- deyə Kərim paylaşımında qeyd edib.

Xatırladaq ki, müğənnilərin bir çoxu işləmək üçün Rusiyaya yollanıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.