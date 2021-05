Pakistanda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində bir ailənin 11 üzvü həlak olub.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, sərnişin daşıyan avtobus Şərqi Pəncab vilayətində kanala aşması nəticəsində yeddisi uşaq olmaqla, , üç qadın, bir kişi ölüb. Onların hamısının bir ailənin üzvü olduğu bildirilir.

