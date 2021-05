Sakit Okeanda Çilinin Pasxa adasından cənub-şərqdə 5,5 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Geoloji xidməti bildirib.



Məlumata əsasən, təkanların episentri Pasxa adasında yerləşən və 160 minə yaxın əhalisi olan Puerto-Mont şəhərindən 1547 kilometr məsafədə, ocağı isə 10 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb.

Sunami təhlükəsi barədə məlumat verilməyib.

