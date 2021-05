Ötən gecə İsrailə 200-dən çox raket atılıb

Ötən gecə Qəzza zolağından İsrail ərazisinə 200-dən çox raket atılıb

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrail ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə, dünən axşam saatlarından başlayan hava zərbələri bu gün səhər saat saatlarınadək davam edib. Atılan 30-a yaxın raket Qəzza zolağına düşüb.

Raketdən müdafiə sistemi 100-dən çox raketi zərərsizləşdirib.



Qeyd edək ki, İsrail hərbçiləri münaqişənin böyüməyə başladığı gündən bəri qarşı tərəfin 2000-dən çox raket atdığını qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.