Azərbaycanda ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinə qoyulan qadağanın müddəti sabah başa çatır.

Metbuat.az verir ki, sabah 06:00-dan etibarən ictimai nəqliyyat yenidən vətəndaşların xidmətində olacaq.

Xatırladaq ki, Ramazan bayramı ilə əlaqədar iş günlərinə və karantin rejiminə dəyişiklik edilmişdi. Nazirlər Kabinetinin çıxardığı qərarla 9-15 may tarixlərində ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti dayandırılmışdı.

