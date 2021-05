Şirvanda özündən 30 yaş kiçik qızı qaçıran keçmiş məhkum və bacısı oğlu saxlanılıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, 3 ay əvvəl iki bacını bıçaqlayan və adam oğurluğunda ittiham olunan Şirvan şəhər sakini, 58 yaşlı Nəzərov Eyvaz Mehti oğlu Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri ərazisində və qohumu, eyni maddə ilə axtarışda olan Cəlilabad rayon sakini, 33 yaşlı Hüseynov İmran Ələşrəf oğlu Bakı şəhəri ərazisində saxlanılaraq, ŞPŞ-nin İstintaq Bölməsinə təhvil veriliblər.

