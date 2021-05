Rusiyanın paytaxtı Moskvada mağaza gözətçisi 10 yaşlı uşağa atəş açıb.

Metbuat.az Azvision.az-a istinadən xəbər verir ki, Moskva prokurorluğu hadisə ilə bağlı araşdırma aparır.



İlkin məlumata görə, paytaxtın cənub-qərbində 10 yaşlı uşaq saat 23 radələrində bir mağazanın yaxınlığında skuter sürürmüş. Bu zaman mağazanın 21 yaşlı mühafizəçisi uşağa atəş açıb. Əlindən xəsarət alan azyaşlı qaçaraq hadisə yerindən uzaqlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.