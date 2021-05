İsrailin hava hücumları nəticəsində Qəzza zolağında 8-i uşaq, 2-si qadın olmaqla daha 10 fələstinli ölüb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ümumilikdə toqquşmalar nəticəsində Qəzza bölgəsində ölənlərin sayı 139 nəfərə çatıb. Onlardan 39-u uşaq, 22-si qadındır. Daha 1000 nəfər isə yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.