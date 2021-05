Türkiyə MN: “Şəhidlərimizin qanını yerdə qoymadıq”

İraqın şimalında yerləşən Metina bölgəsində "Pəncə-Şimşək" əməliyyatı çərçivəsində daha 3 PKK terrorçusu məhv edilib.

Metbuat.az Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Nazirlik "Terrorçu yuvalarına hücumları davam etdiririk. Şəhidlərimizin qanını yerdə qoymadıq, qoymayacağıq",- deyə bildirilib.



Qeyd edək ki, "Pəncə-Şimşək" və "Pəncə-İldırım" əməliyyatları Türkiyə Silahlı Qüvvələri tərəfindən 23 aprel tarixində başladılıb. Əməliyyatların ilk iki həftəsində 70-dən çox terrorçu zərərsizləşdirilib

