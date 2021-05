433 gündən sonra penalti vurdular

Azərbaycan Premyer Liqasının 2020/21 mövsümündə ilk dəfə “Qəbələ”nin lehinə penalti təyin olunub.

Metbuat.az klubun saytına istinadən xəbər verir ki, bu, XXVII turun “Sabah”la görüşündə (2:2) gerçəkləşib. Nikolas Raysel ikinci hissədə təyin olunan 11 metrlik cərimə zərbəsini dəqiq yerinə yetirib. Mövsümün əvvəlki 26 turunda belə imkan əldə etməyən “qırmızı-qaralar” sonuncu dəfə ötən çempionatda penalti vurub. Bu, yarımçıq dayandırılan 2019/20 mövsümünün sonuncu – XX turunda baş verib. 2020-ci il martın 7-də keçirilən “Sumqayıt”la ev oyununda (5:0) Nikolas Raysel qonaqları məyus edib. Beləliklə, “Qəbələ” 433 gündən sonra çempionat oyununda penalti vurub.

“Qırmızı-qaralar” həm də mövsüm ərzində qazanılan belə şanslara görə antirekordla üzləşib. 2006/07 mövsümündən yüksək liqada çıxış edən komanda hər çempionatda ən azı 2 penalti vurub. Cari mövsümdə isə 27 matçda yalnız bir belə imkan əldə edib.

Ümumilikdə, Premyer Liqada 57 penalti vuran “Qəbələ” 45 dəfə qol sevinci yaşayıb. 11 metrlik cərimə zərbələri ən yaxşı icra edən futbolçu Cavid Hüseynovdur. O, 8 imkanın hamısını qola çevirib. 100 faizlik göstəriciyə malik oyunçulardan Deon Bartonla Aleksey Qay hərəyə 4, Nikolas Raysellə Filip Ozobiç hərəyə 3 dəfə fərqlənib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.