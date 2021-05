Mobil telefonlar bahalaşıb

Aprel ayında mobil telefonların və yazı kağızlarının qiymətlərində ucuzlaşma müşahidə olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika İdarəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, aprel ayında əvvəlki aya nisbətən ayrı-ayrı qeyri-ərzaq məhsullarından daha çox bahalaşma pambıq parçaların, boyaların, divar kağızlarının, polietilen su və kanalizasiya borularının, kəsilmiş taxtaların, sementin, soyuducuların, paltaryuyan maşınların, kondisionerlərin, televizorların, minik avtomobilləri üçün ehtiyat hissələrinin, zərgərlik məmulatlarının qiymətlərində qeydə alınıb.

Digər qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətlərində ciddi dəyişikliklər baş verməyib.

