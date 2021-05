Azərbaycanda son sutka ərzində 15 794 nəfər vaksinasiya olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah məlumat yayıb.



Gün ərzində birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 3897, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 11 897 nəfər təşkil edib.



Azərbaycanda indiyədək vurulan vaksinlərin ümumi sayı 1 777 426, birinci mərhələ üzrə peyvənd olunanların sayı 1 026 376, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya edilənlərin sayı 751 050 nəfərə çatıb.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.