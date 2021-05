Koronavirus peyvəndi vurdurdu, 5 gün sonra evində ölü tapıldı - FOTO

Türkiyənin Kocaeli vilayətinin sakini Mehmet Karataş evində ölü tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Karataşın övladları bayramını təbrik etmək üçün atalarına zəng ediblər, lakin zəngə cavab verilmədiyində narahat olan uşaqlar ataları ilə eyni məhlədə yaşayan tanışlarından onun evinə getməyini xahiş ediblər.

Polislərlə birlikdə Mehmet Karataşın evinə gedən Yusuf Öner onun yataqda hərəkətsiz uzandığını görüb. Evə gələn təcili tibbi yardımın həkimləri Mehmet Karataşın öldüyünü bildiriblər.

Araşdırmalar zamanı Mehmet Karataşın 5 gün öncə koronavirusa görə peyvənd vurdurduğu məlum olub. (sonxeber.az)

