Sabah İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının fövqəladə iclası keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

İƏT-in XİN rəhbərləri səviyyəsində keçirilməsi nəzərdə tutulan iclasda Fələstin və İsrail arasındakı gərginlik müzakirə olunacaq.

İclas videoformatda baş tutacaq.

