12-13 may tarixində Şuşada keçirilən "Xarıbülbül" Mahnı Festivalına gedən Azərbaycan jurnalistləri, yazıçılar, incəsənət xadimləri ermənilərin yaşadığı məntəqələrdən keçiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qırmızı Bazar və Xankəndidən keçən jurnalistlərin içərisində Musavat.com-un əməkdaşı da olub. Onun yol boyunca çəkdiyi videogörüntüləri təqdim edirik.

