ABŞ Prezidenti Co Bayden İsrail Baş naziri Benyamin Netanyahu və Fələstin lideri Mahmud Abbasla telefonla danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Baydenin vəzifəsinin icrasına başlamasından bəri M.Abbasla ilk görüşməsidir.

Telefon danışı zamanı Netanyahu ölkəsinin mülki şəxslərə zərər vermək istəmədiyini bildirib.

Görüşlərdə Fələstin-İsrail münasibətləri müzakirə olunub.

