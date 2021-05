Zəngəzurda danışıqlar bitdi: Muradovun cəhdləri...

"Sünik (Zəngəzur) mahalının Xndzoresk icması yaxınlığında aparılan danışıqlar bu gün nəticəsiz bitib".

Metbuat.az xəbər veri ki, bunu news.am-a Sünik bölgəsinin Akner kəndinin bələdiyyə sədri Spartak Minasyan deyib.

O bildirib ki, danışıqların sabah davam edib-etməyəcəyi ilə bağlı onda məlumat yoxdur.

Qeyd edək ki, bu gün aparılan danışıqlarda Qarabağdakı Rusiya sülhməramlılarının komandanı general-leytenant Rüstəm Muradov iştirak edib.

Xatırladaq ki, sərhədin demarkasiya və delimitasiyası çərçivəsində aparılan işlərlə bağlı Ermənistanın yaratdığı gərginlikdən dolayı danışıqların bu gün saat 15:00-da davam etdiriləcəyi bildirilmişdi.(publika.az)

