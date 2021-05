Şəhid olan baş leytenant bu vəzifəli şəxsin qohumudur – FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Ordusu bu gün şəhid verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının "Göytəpə'" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində Yardımlı rayonu­nun Gendərə kəndi yaxınlığında baş vermiş insident nəticəsində baş leytenant Eyvazov Samir Elmar oğlu və kiçik gizir Alimov Fərid Elçin oğlu şəhid olub.

Qeyd edək ki, şəhid olan baş leytenant Samir Eyvazov SOCAR-ın ictimaiyyətlə əlaqələr və tədbirlərin təşkili idarəsinin rəis müavini İbrahim Əhmədovun bibisi nəvəsidir.

