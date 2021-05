Türkiyə Super Liqasında çempion bəlli oldu

Bu gün futbol üzrə Türkiyə Super Liqasında 42-ci – sonuncu turun oyunları keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, lider “Beşiktaş” İzmir səfərində “Göztəpə”nin qonağı olub.

“Qara qartallar” bu oyunda qələbə qazanacaqları halda, Super Liqada mövsümün çempionu olacaqdılar. İstanbul təmsilçisi çətinliklə də olsa, bu vəzifənin öhdəsindən gələ bilib və mövsümü çempion kimi başa vurub.

Turnir cədvəlinin ikinci sırasında yer alan “Qalatasaray”ın rəqibi “Yeni Malatyaspor” olub. Fatih Terimin rəhbərlik etdiyi kollektiv bu matçda 3 xal qazansa belə, çempionluq üçün “Beşiktaş” xal itirməliydi. “Qalatasaray” inamlı qələbə qazansa da, gümüş medallarla kifayətlənməli olub.

Ötən tur doğma meydanda “Sivasspor”a uduzaraq, çempionluq şansını çətinə salan “Fənərbaxça” isə səfərdə liqada qalmaq uğrunda mübarizə aparan “Kayserispor”la qarşılaşıb. “Beşiktaş” və “Qalatasaray” uduzsa və “Fənərbaxça” qələbə qazansa, çempion “Fənərbaxça” olacaqdı. Amma digər rəqibləri də turu qələbə ilə başa vurduğundan, sözügedən komanda üçüncü yeri tutub.

Türkiyə Super Liqası

42-ci tur

15 may

Qalatasaray – Yeni Malatyaspor 3:1

Qol: İ.Dervişoğlu, 53. Babel, 60. O.Çağlayan, 90+3 – A.Büyük, 39.

Göztəpə – Beşiktaş 1:2

Qol: A.Öztürk, 24 – Vida, 10. Gezzal, 69-pen.

Kayserispor – Fənərbaxça 1:2

Qol: P.Enrike, 18 – Valensiya, 90+1-pen. S.Aziz, 90+9.

