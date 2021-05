Aparıcı Zaur Baxşəliyevin ailəsində özəl gün qeyd olunub.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, aparıcının anasının, qardaşının və qardaşı qızının doğum günüdür. Bu barədə Zaur "Instagram" hesabında məlumat verib. O, ailəsi ilə fotosunu paylaşıb. Aparıcı fotoya:" Allah hər kəsin ailəsini qorusun. Bu gün bizim evdə 4 nəfərin ad günüdür. Atam (Allah cəmi ölənlərə rəhmət eləsin), anam Dilavər xanım, qardaşım Bəxtiyar, qardaşımın qızı Nərmin" sözlərini qeyd edib.

