"Qanun" Nəşrlər Evinin sahibi Şahbaz Xuduoğlunun velosipedi oğurlanıb.

Metgbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edib.

Müraciətdən sonra polis əməkdaşları qısa müddət ərzində Şahbaz Xuduoğlunun velosipedini taparaq ona təhvil verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.