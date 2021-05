Türkiyədə karantin sabahdan yumşaldılır

Türkiyədə aprelin 29-dan tətbiq olunan tam qapanma sabahdan ləğv olunaraq mərhələli yumşalmaya başlanılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi “Tədricən normallaşma tədbirləri” adlı sərəncamda bildirilib. Qərara görə, tədricən normallaşma dövrü tədbirləri 17 may saat 05:00-dan 1 iyun saat 05:00-a qədər tətbiq olunacaq.

Yumşalma dövründə komendant saatı iş günləri saat 21:00-05:00 arası, həftə sonları isə cümə günü saat 21:00-dan bazar ertəsi 05:00-a qədər tətbiq ediləcək.

Vaksinasiyadan keçmiş 65 yaşdan yuxarı insanlar (peyvəndlənməyənlər yalnız iş günləri saat 10: 00-dan 14: 00-a qədər çıxa bilərlər) və 18 yaşınadək olanlar üçün evdən çıxma məhdudiyyətləri ləğv olunacaq. Bununla yanaşı sözügedən kateqoriyaya aid vətəndaşlara şəhərdaxili ictimai nəqliyyatdan istifadə etməyə icazə verilməyəcək.

Eyni zamanda qərara görə komendant saatı dövrü istisna olmaqla şəhərlərarası səyahət qadağası da ləğv ediləcək. Məktəbəqədər müəssisələr yenidən fəaliyyətlərinə davam edə biləcəklər.

Komendant saatı ölkəyə turizm məqsədilə qısa müddətlik gələn əcnəbilərə şamil olunmayacaq.

İdman salonları, hovuz, kinoteatr, qəhvəxana, hamam, sauna, kurort və əyləncə parkları bağlı qalacaq. Restoranlar yalnız “evə sifariş” rejimində fəaliyyət göstərə biləcək.

