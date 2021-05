Bakı şəhəri Xətai rayonunda intihara cəhd olub.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən bildirir ki, hadisə Seyid Əzim Şirvani 12 ünvanında qeydə alınıb. Belə ki, Kərimova Əsmər Vaqif qızı özünü yaşadığı binadan atıb. Çoxsaylı sınıq xəsarətləri alan Ə. Kərimova ağır vəziyyətdə 3 saylı şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib.

Qeyd edək ki, bir müddət öncə Ə. Kərimovanın qardaşı da eyni üsulla intihara cəhd etmişdi.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.