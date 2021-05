Şəbnəmdən Vəfaya sərt sözlər: "Ərim sənin üzünə də baxmaz"

"Fikrimcə bir nəfər konkret mənimlə düşmənlik aparır. Bu yolla gündəmə gəlmək istəyir. Susmağım o aciz bəndəni narahat edir. Amma artıq İnstaqramda deyil, üz-üzə görüşüb həddini bildirməyin vaxtıdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri İnstaqram səhifəsində müğənni Şəbnəm Tovuzlu həmkarı Vəfa Şərifova haqda yazıb. O statusa bunları da əlavə edib:

"Bir də ki, başsız, sahibsiz qadına qadın demirlər. Qadında abır-həya yaxşı şeydir. O hər murdarlığa əl atır. Öz doğmamın üzərindən mənə söz atıb gündəmə gəlmək istəyən, səninlə tezliklə görüşəcəyik.

Sən "qaşındın", səni təkbətək "qaşımalı" olacam. Səbirli ol. Bu günə qədər yazığım gəldiyi üçün susdum. Amma sən həddini aşdın.

Adama deyərlər sən kimin dərdini çəkirsən? Cəsarətin varsa, çıx qarşıma. Çoxu düşünür ki, onunla söhbətim kiminsə üstündədir. Yox, dostlar. Mənim həyat yoldaşım onu heç tanımır və üzünə də baxmaz.

Burada söhbət hansısa kişidən getmir. Bunu "qaşındıran" başqa şey olmalı. Əl çək! Şeytan sifətini hamıya bildirdin. Bəsdir, əlimdə öləcəksən. Qaçma, çıx qarşıma".

Qeyd edək ki, V.Şərifova Şəbnəmə replika ataraq onun ünvanına sərt sözlər yazıb. Hətta o həmkarını qəfil dünyasını dəyişən "Media show" menecerlik şirkətinin rəhbəri Ceyhun Əsədovu şərləməkdə günahlandırıb. (azxeber.com)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.