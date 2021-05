Bakıda küçənin ortasında ŞOK görüntülər: Maşından düşüb qadına fiziki təzyiq etdi - VİDEO

Bakının Nəsimi rayonunda kişi qadını zorla maşına mindirməyə cəhd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə videogörüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb. Videonun paytaxtın Nəsimi rayonu, Cavadxan küçəsi yaxınlığında qeydə alındığı iddia edilir.

Görüntülərdə kişi qadını maşına mindirir, lakin qadın avtomobildən düşərək qaçmağa başlayır və yıxılır. Qadının qaçdığını görən kişi onun arxasınca gedərək onu yenidən maşına minməyə məcbur edib. Ətrafda olan insanlardan isə bir xanımdan başqa heç kim baş verənlərə reaksiya verməyib.

