“Avroviziya”nın açılış mərasimi keçirilir - CANLI YAYIM

“Avroviziya” mahnı müsabiqəsinin açılış mərasimi keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Firuzəyi Xalçadan müsabiqəçilər və müxtəlif ölkələrin nümayəndələri keçəcəklər.

Açılış mərasiminə Niderlandın Rotterdam şəhəri ev sahibliyi edir.

Xatırladaq ki, Polşa nümayəndə heyətinin üzvündə ötən gün “COVID-19” aşkarlandığına görə, Polşa deleqasiyası bu gün keçiriləcək rəsmi açılış mərasimində yer almayacaq.

Qeyd edək ki, yarımfinal mayın 18 və 20-də, final isə 22-də keçiriləcək. Ölkəmizi bu müsabiqədə Samirə Əfəndi “Mata Hari” mahnısı ilə təmsil edəcək. Təmsilçimiz birinci yarımfinalda çıxış edəcək.

