​Bakıda sərnişin daşıyan sürücü hərəkət zamanı tiktokda video çəkdi - VİDEO

Bakıda sərnişin daşıyan marşrutun sürücüsü insanların həyatını təhlükəyə atır.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

Belə ki, “Ceyhun528” adlı “TikTok” sosial şəbəkə istifadəçisi iş başında olarkən hərəkət zamanı özünün videogörüntülərini çəkib və sözügedən şəbəkəyə yükləyib.

Çəkiliş zamanı onun təhlükəsizlik qaydalarını kobud şəkildə pozduğu, üstəlik mövcud pandemiya qaydalarının əksinə olaraq maskadan istifadə etmədiyi aydın görünür.

Avtobusdakı sərnişinlərin icazəsiz və xəbərsiz şəkildə videoya düşməsi ilə insanların şəxsi həyatına müdaxilə də yol verilən qanunsuzluqlardan biridir.

