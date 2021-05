İsrailin Qivat-Zeev rayonunda dini ayin zamanı baş verən faciə nəticəsində azı 2 nəfər həyatını itirib. Xəsarət alanların sayı isə 200-ü ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisəyə sinaqoqun tribunasının çökməsi səbəb olub. Yaralılardan bəzilərinin vəziyyəti ağırdır.

