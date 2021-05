İsrail qırıcılarının Qəzzada hədəfə aldığı tikililər arasında Əmək və Sosial İnkişaf nazirliklərinin binaları da var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mənbələri məlumat yayıb. Hücum zamanı ölənlərin olduğu istisna edilmir.

Qeyd edək ki, İsrailin Qəzza zolağına hücumları nəticəsində ümumilikdə 180-dən çox insan həlak olub.

