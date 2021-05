Gürcüstanın Dmanisi rayonunun mərkəzində yerli azərbaycanlı sakinlər aksiya keçirirlər.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, aksiyaçılar ötən gün kütləvi hücumun olduğu mağazanın yaxınlığında toplaşıblar.

Onlar bu cür halların Dmanisidə tez-tez baş verdiyini bildiriblər. Aksiya iştirakçıları aidiyyəti dövlət qurumlarını insidentlə bağlı müvafiq ölçü götürməyi və günahkarların cəzalandırılmasını tələb edirlər.

