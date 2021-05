Şəbnəm bəla oxudu – “Şou biznesdə olan sənət dostlarıma deyirəm” - VİDEO

ARB TV-nin “Hüseynova bacıları” verilişinin qonağı müğənni Şəbnəm Tovuzlu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni sosial şəbəkələrdən ünvanlı çıxışlar edənləri qınadı:

“Allah bəlasını versin sosial şəbəkələri yaradanların. Sənin əgər mənə sözün varsa, nömrəmə zəng et. Denən ki, bacı, sən bunu düz etməmisən. Lap telefonda bir-birimizə artıq-əksik deyək, bizim aramızda olsun. Bu artıq Şəbnəmlə dava deyil, bu insanlara özünü olduğun kimi göstərməkdir. Nə verirlər əlinə? Qaş düzəltdiyin yerdə, vurub göz çıxarırsan. Kim olduğun ortaya çıxır. Sənin iç üzün budur. Şou biznesdə olan sənət dostlarıma deyirəm. Elin gözü tərəzidir, hər kəs bilir kim nədir. Ən açığım gələn hərəkətdir. Şou biznesdə əksəriyyətinə nifrət edirəm ki, bu cür özlərinə bəraət qazandırmaq istəyirlər. İnsanları da yorurlar. Özünüzü təsdiqləyirsiz ki, mən kiməm”.

