Saatlıda gənc oğlan traktordan yıxılaraq ağır xəsarət alıb.

Metbuat.az Azərforum-a istinadən xəbər verir ki, hadisə mayın 16-da rayonun Fətəlikənd kəndində baş verib. Kənd sakini, 21 yaşlı Quliyev Ümid Kamran oğlu traktorun qoşqusundan yıxılaraq təkərin altında qalıb. O, ağır xəsarətlərlə Şirvan şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının cərrahiyə şöbəsinə yerləşdirilib və əməliyyata götürülüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

