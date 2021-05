Rusiyanın Yekaterinburq şəhərindəki dəmir yolu vağzalı yaxınlığında atəş səsləri eşidilib.

Metbuat.az Rusiya mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, bu hadisədən bir neçə dəqiqə əvvəl isə naməlum şəxs insanlara bıçaqla hücum edib. Məlumata görə, hadisələr zamanı 3 nəfər həlak olub. Hadisələrin səbəbləri araşdırılır.

