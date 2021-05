“İsrail və fələstinlilər bərabər hüquqlar çərçivəsində yaşamağa layiqdirlər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ prezidenti Co Bayden belə açıqlama verib. O bildirib ki, tərəflər ilə danışıqlar aparıb. Prezidentin sözlərinə görə, ABŞ adminstrasiyası gərginliyi aradan qaldırmaq üçün tərəflərlə danışıqları davam etdirəcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

